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В России
40
28 минут назад

За ночь было уничтожено 15 беспилотников над шестью регионами РФ

Силы ПВО за ночь нейтрализовали 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе шесть над Республикой Адыгея. Об этом 20 июня сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Кроме того, в российском военном ведомстве указали, что по одному украинскому беспилотнику было сбито над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Помимо этого, губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал в своем Telegram-канале, что 20 июня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. К ликвидации последствий привлечены силы Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС, - говорится в сообщении.

Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе.

Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом.

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом было ликвидировано и обезврежено 37 беспилотников ВСУ.
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