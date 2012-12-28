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В России
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сегодня, 16:00
В Курской области сбита украинская ракета
Ранее в Курской области была объявлена ракетная тревога.
"Слава нашим защитникам - бойцам ПВО!" - написал глава региона Алексей Смирнов.
Он напомнил, что приближаться к обломкам сбитых ракет опасно, о них надо сообщать в оперативные службы по телефону 112.
Ранее губернатор объяснил взрывы в небе работой зенитных систем. В 14:19 в Курской области была объявлена ракетная тревога. В 14:47 ее отменили.
В Минобороны ранее сообщали об уничтожении семи дронов над территорией Белгородской области.
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