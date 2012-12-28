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В России
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40 минут назад

Себестоимость строительства жилья в РФ выросла на 63% за 3 года

В апреле 2024 года полная стоимость строительства многоквартирных домов в России увеличилась до 81,1 тысячи рублей за квадратный метр, что на 13,2% выше, чем годом ранее.

В апреле 2024 года полная себестоимость строительства многоквартирных жилых домов в России составила 81,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 13,2% больше, чем в апреле прошлого года. За три года показатель увеличился на 63%. Такие данные содержатся в исследовании журнала «Т-Ж», основанном на данных Союза инженеров-сметчиков. Эксперты проанализировали справки о стоимости, которые готовятся на основе сводного анализа всех проектных деклараций, данные дополнены серией интервью с отраслевыми специалистами, - передает РБК.

Такой рост себестоимости эксперты связывают в основном с удорожанием строительных материалов на фоне инфляции. Также, по данным застройщиков, увеличились расходы на оплату труда из-за дефицита рабочих кадров по востребованным строительным специальностям.

Себестоимость строительства в трети регионов России составляет от 81,3 тыс. до 156,7 тыс. руб. за 1 кв. м, но в большинстве регионов она варьируется от 59,5 тыс. до 81 тыс. руб., говорится в исследовании. Предсказуемо лидируют по себестоимости столичные регионы и крупные города, а также северные территории — из-за климатических условий и общей удаленности от инфраструктуры.

В исследовании отмечается, что за последние десять лет существенно выросла доля затрат, не связанных непосредственно со строительно-монтажными работами и стоимостью стройматериалов. На данный момент этот показатель составляет 54% от общей стоимости. Он складывается из ряда факторов.

Цена земельного участка может в среднем составлять до 15% от стоимости продажи 1 кв. м. Там, где не хватает участков под строительство, цены на участки выросли заметнее всего — как и цены на новостройки.

Затраты на подключение здания к коммуникациям составляют около 10% от цены «квадрата».

При возведении жилого комплекса застройщика могут обязать вместе с жильем построить объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад) или профинансировать ремонт соцобъектов. Эти затраты тоже закладываются в конечную цену жилья, напоминают аналитики.

Основной инструмент финансирования жилых проектов сейчас — проектное финансирование. На эту статью расходов уходит около 10% от цены 1 кв. м.

Увеличение затрат на маркетинг и рекламу в последние полтора-два года привело к тому, что эта статья расходов может достигать 7% в структуре затрат, - указывается в исследовании.

Собственно строительно-монтажные работы — их доля в себестоимости строительства 1 кв. м составляет 30–35%. Эта доля сокращается, десять лет назад она достигала 70–75%, - говорится в исследовании.

Прибыль застройщиков, по оценке экспертов, составляет примерно 15% в себестоимости строительства. Опережающий рост остальных составляющих себестоимости не дает увеличивать рентабельность для самих застройщиков, говорится в исследовании.

По данным группы «РКС Девелопмент», в России увеличились темпы роста себестоимости строительства жилых проектов комфорт-класса. Так, за 2023 год стоимость строительно-монтажных работ выросла на 18%, в то время как в 2022 году она увеличилась только на 5%. Общий рост себестоимости 1 кв. м жилой недвижимости массового сегмента за период с четвертого квартала 2020 года к началу 2024-го составил 63%.
экономика
жилье
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