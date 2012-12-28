Себестоимость строительства жилья в РФ выросла на 63% за 3 года

В апреле 2024 года полная стоимость строительства многоквартирных домов в России увеличилась до 81,1 тысячи рублей за квадратный метр, что на 13,2% выше, чем годом ранее.