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В России
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сегодня, 14:42

В РФ могут установить предельно допустимый возраст вождения авто

Активисты движения "Ветераны России" предлагают установить верхний возрастной порог для водителей и запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

Движение "Ветераны России" обратилось в МВД России с просьбой запретить людям старше определенного возрастного порога управлять транспортными средствами, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Общественное движение предложило ведомству совместно разработать проект, который предусматривает возрастные ограничения для водителей. "Ветераны России" выступают за то, чтобы запретить водить людям старше 70 лет.

Свою позицию участники движения аргументировали тем, что у людей в возрасте часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Это, по их мнению, может создавать опасность на дороге — на таком фоне возрастным водителям нужно проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей.

"В случае успешного прохождения медицинской комиссии, водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на десять лет, как обычно, а на более короткий срок — например, на пять лет и менее», — говорится в предложении движения.
авто
экономика
возраст
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