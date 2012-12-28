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сегодня, 13:42
В Минстрое призвали банки поддержать застройщиков после отмены льготной ипотеки
Минстрой призвал застройщиков смотреть на экономику проектов с учетом меняющихся подходов, потому что жилье должно быть доступным.
"Я вас хочу попросить, чтобы драмы не было, даже если где-то что-то у застройщиков по проектному финансированию будет пробиваться по ковенантам (условиям, нарушение которых должником дает кредитору право на определенные действия), аккуратненько посмотреть и не заставлять застройщика что-то делать", - отметил Стасишин, обращаясь к представителям кредитных организаций.
По его словам, девелоперы и банки должны "бесшовно пройти" ближайшие полгода, пока будут колебания со спросом и в моделях проектного финансирования условия по темпу продаж могут быть не соблюдены.
"Застройщики заработали не больше в пик спроса, чем заработали банки", - подчеркнул чиновник.
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