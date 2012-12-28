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5 минут назад

Среди погибших паломников в Саудовской Аравии было четверо россиян

В Саудовской Аравии умерли четверо российских паломников.

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Мекку, - рассказали РИА Новости в российском генконсульстве в Джидде.

"По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке", — пояснили в консульстве.

Там отметили, что смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно, их нельзя назвать чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто страдает различными заболеваниями.

Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. В этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. На этой неделе температура в Саудовской Аравии достигала 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.
паломники
хадж
Саудовская Аравия
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