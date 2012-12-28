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27 минут назад
В Минтруде разработали проект методики расчета кадровых потребностей экономики
Минтруд разработал проект методики расчета кадровых потребностей экономики.
В частности, для расчетов Минтруд предлагает использовать несколько источников данных. Первым из них является статистика, которую Росстат собирает во время своих обследований предприятий и населения. Второй источник — данные Минэкономики, в том числе его макроэкономического прогноза. Третий — результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях.
Все три упомянутых источника информации Минтруд собирается использовать для расчета двух типов показателей, которые характеризуют потребность экономики в кадрах. Первый — общая кадровая потребность. Он обозначает численность сотрудников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения «прогнозируемых объемов производства валовой добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда». Вторым типом показателя является замещающая кадровая потребность. Он обозначает численность сотрудников, необходимых для замены тех, кто постепенно выходит на пенсию, а также для работы на новых рабочих местах. Ведомство намерено с помощью формул рассчитывать два этих показателя сначала для всей России, потом последовательно для отдельных регионов страны и групп профессий.
Как указывает в своем письме Минтруд, ведомство уже согласовало проект методики с различными ведомствами, а также с бизнес-объединениями и отраслевыми организациями, частично учтя в текущей версии полученные замечания.
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