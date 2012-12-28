Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
Липецкие архитекторы готовят открытое письмо против строительства ЖК «Турист»
Общество
В Липецке затапливает Городское кладбище
Происшествия
«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Происшествия
Форс-мажоры удлинили реконструкцию бани на Неделина
Общество
Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком
Политика
«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Общество
Городское кладбище спасают от воды несколько организаций
Общество
Читать все
Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком
Политика
«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Происшествия
Собак заварили в подвале жилого дома
Общество
Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами
Общество
Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Общество
8-летний мальчик попал под машину во дворе на «Елецком»
Происшествия
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Происшествия
Автомобиль, водонапорная башня и две надворные постройки горели в Липецкой области
Происшествия
На улице 8 Марта горел «BMW»
Происшествия
«Елец» встал на победные рельсы, забив «бразильский гол»
Спорт
Читать все
В России
30
27 минут назад

В Минтруде разработали проект методики расчета кадровых потребностей экономики

Минтруд разработал проект методики расчета кадровых потребностей экономики.

Минтруд РФ разработал проект методики, с помощью которой ведомство будет формировать прогноз кадровых потребностей экономики страны, - пишет "Ъ" со ссылкой на соответствующий документ, который в конце мая был отправлен на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; сформирована из представителей правительства, работодателей и профсоюзов).

В частности, для расчетов Минтруд предлагает использовать несколько источников данных. Первым из них является статистика, которую Росстат собирает во время своих обследований предприятий и населения. Второй источник — данные Минэкономики, в том числе его макроэкономического прогноза. Третий — результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях.

Все три упомянутых источника информации Минтруд собирается использовать для расчета двух типов показателей, которые характеризуют потребность экономики в кадрах. Первый — общая кадровая потребность. Он обозначает численность сотрудников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения «прогнозируемых объемов производства валовой добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда». Вторым типом показателя является замещающая кадровая потребность. Он обозначает численность сотрудников, необходимых для замены тех, кто постепенно выходит на пенсию, а также для работы на новых рабочих местах. Ведомство намерено с помощью формул рассчитывать два этих показателя сначала для всей России, потом последовательно для отдельных регионов страны и групп профессий.

Как указывает в своем письме Минтруд, ведомство уже согласовало проект методики с различными ведомствами, а также с бизнес-объединениями и отраслевыми организациями, частично учтя в текущей версии полученные замечания.
экономика
кадры
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru