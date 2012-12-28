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В России
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24 минуты назад

В Минздраве рассказали, что вызывающий ботулизм токсин может находиться не только в консервах

Если после употребления продуктов, которые могут быть фактором передачи ботулизма, вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью — вызвать скорую помощь.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов предупредил о том, что ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в колбасе с рыбой, - передает РБК.

Чуланов рассказал, что ботулотоксин может содержаться не только в консервированных овощах, рыбе и мясе, но и в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, а также в соленой и копченой рыбе и колбасах, особенно упакованных в кишку. В случае с консервами ботулотоксин может вырабатываться как в рыбе и мясе, так и в овощах и грибах, - отметил специалист.

Чтобы избежать отравления, нужно следить за сроками годности продуктов и консервов, - предупредил Чуланов. Также нельзя употреблять в пищу продукцию из банок с признаками вздутия.

Профессор предупредил, что при изготовлении домашней консервации необходимо очень хорошо промывать продукты и тару, а также соблюдать режим стерилизации. Чтобы уничтожить бактерии и ботулинический токсин, консервы нужно прокипятить в течение 15-20 минут перед употреблением.

Чуланов напомнил, что симптомы ботулизма включают сильную сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", нарушение зрения, мышечную слабость и острую дыхательную недостаточность. При появлении этих признаков необходимо обратиться за медицинской помощью.

По всей стране появляется все больше сообщений о заболевании ботулизмом. Раннее СК РФ сообщил, что массовые отравления в России вызваны продукцией одного производителя, фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения.

Первые случаи обращения к медикам из-за возможного заболевания ботулизмом зарегистрировали в Москве 14 июня. За три дня в больницы с симптомами этой болезни обратились более 120 человек. Случаи также зарегистрировали в Казани, Московской и Нижегородской областях.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор.

Бактерии Clostridium botulinum, которые считаются возбудителем ботулизма, являются облигатными анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода.
ботулизм
отравление
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