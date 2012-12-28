В Минздраве рассказали, что вызывающий ботулизм токсин может находиться не только в консервах

Если после употребления продуктов, которые могут быть фактором передачи ботулизма, вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью — вызвать скорую помощь.