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В мире
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сегодня, 10:44
У берегов Йемена в Красном море затонуло торговое судно
Торговое судно, атакованное хуситами 12 июня, затонуло у берега Йемена в Красном море.
12 июня британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об атаке по торговому судну вблизи йеменского порта Ходейда.
Согласно управлению UKMTO, на торговом судне, находившемся в 66 морских милях (106 километрах) к юго-западу от йеменского порта Ходейда, начался пожар после попадания в него двух снарядов. Позже сообщалось о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль и судно продолжило путь к следующему порту захода. По данным ведомства, 15 июня с судна эвакуировался экипаж.
"По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло", — говорится в сообщении британских ВМС.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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