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В мире
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21 минуту назад
Свыше 500 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары
Среди жертв уже значатся 577 человек.
Количество лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577.
Отмечается, что не менее 323 погибших были египтянами, все они, кроме одного человека, умерли из-за жары. Уточняется, что не менее 60 скончавшихся были иорданцами.
При этом МИД Египта сообщило о сотрудничестве с властями королевства в попытках разыскать граждан, но не назвало точное количество смертельных случаев.
По данным МИД Туниса, среди погибших паломников были 35 уроженцев страны. Еще 40 паломников прибыли из Иордании.
Ранее сообщалось о смерти 76 паломников — 41 из Иордании и 35 из Туниса.
Хадж — паломничество мусульман в Мекку, он начался в пятницу и продлится до среды.
Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии зафиксировал 17 июня температуру в 51,8 градуса в Большой мечети в Мекке. В Минздраве королевства сообщили, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов.
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