Последний шанс купить квартиру выгодно

Осталась буквально пара недель, чтобы воспользоваться льготной ипотекой с господдержкой. Купить квартиру мечты на приятных условиях поможет «Строймастер» — один из ведущих застройщиков Липецка.

Российский рынок недвижимости скоро ждут большие изменения. С 1 июля 2024 года покупателям квартир перестанут выдавать льготную ипотеку на новостройки с господдержкой под 8% годовых.

Государство считает, что оно достаточно проинвестировало в строительную отрасль и погашать разницу между ключевой ставкой 16% и льготной ипотекой под 8% дальше не имеет смысла. А это значит, в что в ближайшее время мы ожидаем снижение доступности жилья для большинства категорий граждан.

Полностью льготы скорее всего не уберут: прогнозируют, что останется семейная ипотека под 6% годовых. Но как быть, если вам она недоступна? Аналитики утверждают, что при ключевой ставке ЦБ в 16% рыночную ипотеку будут выдавать в лучшем случае под 17-18%. А значит, купить квартиру станет ещё дороже, и, если вы хотите сэкономить, оформлять документы нужно прямо сейчас!

Найти подходящее жильё и успеть получить ипотеку до 1 июля — непростая задача. Но сотрудники ГК «Строймастер» помогут с ней легко справиться. Проекты застройщика выделяются яркими архитектурными решениями, продуманным благоустройством и функциональными планировками, готовыми для жизни.

Среди жилых комплексов «Строймастера» точно найдётся идеальный для вас. Подобрать ту самую квартиру и рассчитать её стоимость поможет Бюро продаж компании. Цена в июне намного дешевле, чем будет в июле:





Действительно выгодно! Осталось подумать, какой проект и квартира вам подойдут лучше, а «Строймастер» сделает всё остальное.

Проект «Архитектор»: современные решения для комфортной жизни

Флагманский проект ГК «Строймастер» в центре самого концептуального микрорайона «Университетский». «Архитектор» – это 40 авторских планировочных решений: от миниатюрной студии до жилья для большой семьи.





Каждая деталь проекта внимательно продумана: в доме есть полностью кирпичные секции, свой зелёный сквер и большой благоустроенный двор, лифт на паркинг, сквозные подъезды со стильным дизайном и вместительные колясочные. Придомовая территория по концепции «двор без машин» закрыта от посторонних, чтобы вы чувствовали себя уютно и спокойно.

Всё нужное есть прямо у дома: магазины, рестораны и бары, студии красоты, спортивные клубы и секции, студия искусств. А самое главное – в шаговой доступности находится детский сад «Точка будущего» – уникальный даже по общероссийским меркам.

И это ещё не всё, но уже достаточно, чтобы влюбиться в проект «Архитектор».

Недавно застройщик объявил о старте бронирования второго дома проекта «Архитектор».



Проект «Суббота»: доступные квартиры в центре города с видом на реку

«Суббота» — отличное решение, если вы выбираете жильё с ограниченным бюджетом или хотите надёжно инвестировать. Здесь еще можно купить уютные небольшие квартиры и просторные варианты евро-формата по особенным выгодным ценам.





Проект расположен в очень удобной локации: до центра города 5 минут, рядом набережная и парки. Удобная транспортная развязка позволяет добраться прямо от дома в разные уголки Липецка. Ещё один плюс — у комплекса есть собственная газовая котельная, а значит – вы будете экономить на коммунальных платежах.

Застройщик подумал и о долговечности домов, и об их эстетике: снаружи — минималистичный дизайн фасада в натуральных оттенках, внутри — качественные материалы и яркий дизайн. Конечно, позаботились и о комфорте: компактные планировки устроены так, чтобы на всё хватило места. Благодаря высоким потолкам 2,8 м и увеличенному остеклению в квартире будет много света и воздуха.

Самые желанные квартиры в «Субботе» — на верхних этажах, откуда открывается живописный вид на реку Воронеж. Жить с таким пейзажем за окном — мечта многих.

Проект «Коллекционер»: дом комфорт-класса с собственной картинной галереей

Авторский проект расположен на пересечении проспекта Победы и улицы Будённого. Он особенно понравится творческим людям, привыкшим к спокойной городской жизни и ценящим удобство. Современная архитектура от Бюро 19 сделает комплекс визитной карточкой района, а продуманные планировочные решения — местом, где хочется жить.





Жилой комплекс назван в честь российского мецената и коллекционера Ивана Морозова. Уникальная особенность проекта — картинная галерея прямо в холле дома. Вы сможете каждый день рассматривать репродукции полотен известных художников, которые с любовью собирал Морозов.

В «Коллекционер» динамичная жизнь легко балансирует с расслабленным отдыхом. Ни детская и спортивная площадки, которые разместятся во дворе, ни главный проспект города за окном не потревожат вас — в доме тихо благодаря надёжной шумоизоляции. Подземный паркинг освободит от необходимости искать место для машины во дворе.

В проекте представлено семь планировок квартир с высокими потолками и большими окнами. Осталось только выбрать свою!

Проект «12»: Премиальное жильё с авторской архитектурой

«12» на Гагарина, 93 создан для спокойной жизни в окружении зеленого района. Здание привлекает необычной архитектурой, фигурными окнами, зелёным современным двором и яркой отделкой подъездов. Атмосфера здесь по-настоящему сказочная.

Дом стоит в развитом, но тихом районе, где рядом есть школы, детские сады, гипермаркет, магазины, развлекательные заведения. В районе отличная транспортная доступность, а для владельцев машин есть свой подземный паркинг.

В доме осталось всего несколько квартир. Вы можете выбрать свою и быстро заселиться, ведь дом уже сдан.

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Чтобы вы точно остались довольны выбором, ГК «Строймастер» приглашает вас в Бюро продаж, чтобы вместе изучить планировки и выбрать походящую именно вам. Если же въехать в новый дом нужно уже совсем скоро, то вместе с сотрудниками компании вы сможете посмотреть уже готовые квартиры. На месте вы убедитесь в качестве строительства и используемых материалов, а также сможете оценить уникальную архитектуру и внешний облик дома.

Изучить доступные планировки разных проектов можно на сайте ГК «Строймастер» — https://sm2010.ru, там же есть окошко для бронирования интересующей вас квартиры. Просто оставьте свой номер телефона.

В этом году «Строймастер» планирует запустить еще четыре новых интересных проекта, и некоторые позиции уже можно забронировать.

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Успеть до 1 июля реально, но медлить нельзя! Переходи по ссылке прямо сейчас https://sm2010.ru

Застройщик: ООО СЗ «Строймастер». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф ИП Старых Артур Вячеславович. Реклама.