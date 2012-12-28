Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
Липецкие архитекторы готовят открытое письмо против строительства ЖК «Турист»
Общество
В Липецке затапливает Городское кладбище
Происшествия
«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Происшествия
Форс-мажоры удлинили реконструкцию бани на Неделина
Общество
Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком
Политика
«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Общество
Городское кладбище спасают от воды несколько организаций
Общество
Читать все
Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком
Политика
«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Происшествия
Собак заварили в подвале жилого дома
Общество
Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами
Общество
Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Общество
8-летний мальчик попал под машину во дворе на «Елецком»
Происшествия
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Происшествия
Автомобиль, водонапорная башня и две надворные постройки горели в Липецкой области
Происшествия
На улице 8 Марта горел «BMW»
Происшествия
«Елец» встал на победные рельсы, забив «бразильский гол»
Спорт
Читать все
Бизнес
180
56 минут назад

Последний шанс купить квартиру выгодно

Осталась буквально пара недель, чтобы воспользоваться льготной ипотекой с господдержкой. Купить квартиру мечты на приятных условиях поможет «Строймастер» — один из ведущих застройщиков Липецка.

Российский рынок недвижимости скоро ждут большие изменения. С 1 июля 2024 года покупателям квартир перестанут выдавать льготную ипотеку на новостройки с господдержкой под 8% годовых. 

Государство считает, что оно достаточно проинвестировало в строительную отрасль и погашать разницу между ключевой ставкой 16% и льготной ипотекой под 8% дальше не имеет смысла. А это значит, в что в ближайшее время мы ожидаем снижение доступности жилья для большинства категорий граждан.

Полностью льготы скорее всего не уберут: прогнозируют, что останется семейная ипотека под 6% годовых. Но как быть, если вам она недоступна? Аналитики утверждают, что при ключевой ставке ЦБ в 16% рыночную ипотеку будут выдавать в лучшем случае под 17-18%. А значит, купить квартиру станет ещё дороже, и, если вы хотите сэкономить, оформлять документы нужно прямо сейчас!

Найти подходящее жильё и успеть получить ипотеку до 1 июля — непростая задача. Но сотрудники ГК «Строймастер» помогут с ней легко справиться. Проекты застройщика выделяются яркими архитектурными решениями, продуманным благоустройством и функциональными планировками, готовыми для жизни. 

Среди жилых комплексов «Строймастера» точно найдётся идеальный для вас. Подобрать ту самую квартиру и рассчитать её стоимость поможет Бюро продаж компании. Цена в июне намного дешевле, чем будет в июле:

 

1.jpg

 

Действительно выгодно! Осталось подумать, какой проект и квартира вам подойдут лучше, а «Строймастер» сделает всё остальное.

Проект «Архитектор»: современные решения для комфортной жизни

Флагманский проект ГК «Строймастер» в центре самого концептуального микрорайона «Университетский». «Архитектор» – это 40 авторских планировочных решений: от миниатюрной студии до жилья для большой семьи.

2.png

Каждая деталь проекта внимательно продумана: в доме есть полностью кирпичные секции, свой зелёный сквер и большой благоустроенный двор, лифт на паркинг, сквозные подъезды со стильным дизайном и вместительные колясочные. Придомовая территория по концепции «двор без машин» закрыта от посторонних, чтобы вы чувствовали себя уютно и спокойно.

Всё нужное есть прямо у дома: магазины, рестораны и бары, студии красоты, спортивные клубы и секции, студия искусств. А самое главное – в шаговой доступности находится детский сад «Точка будущего» – уникальный даже по общероссийским меркам.

И это ещё не всё, но уже достаточно, чтобы влюбиться в проект «Архитектор». 

Недавно застройщик объявил о старте бронирования второго дома проекта «Архитектор».

3.jpg 

Проект «Суббота»: доступные квартиры в центре города с видом на реку  

«Суббота» — отличное решение, если вы выбираете жильё с ограниченным бюджетом или хотите надёжно инвестировать. Здесь еще можно купить уютные небольшие квартиры и просторные варианты евро-формата по особенным выгодным ценам.

4.png

Проект расположен в очень удобной локации: до центра города 5 минут, рядом набережная и парки. Удобная транспортная развязка позволяет добраться прямо от дома в разные уголки Липецка. Ещё один плюс — у комплекса есть собственная газовая котельная, а значит – вы будете экономить на коммунальных платежах.

Застройщик подумал и о долговечности домов, и об их эстетике: снаружи — минималистичный дизайн фасада в натуральных оттенках, внутри — качественные материалы и яркий дизайн. Конечно, позаботились и о комфорте: компактные планировки устроены так, чтобы на всё хватило места. Благодаря высоким потолкам 2,8 м и увеличенному остеклению в квартире будет много света и воздуха.

Самые желанные квартиры в «Субботе» — на верхних этажах, откуда открывается живописный вид на реку Воронеж. Жить с таким пейзажем за окном — мечта многих.

Проект «Коллекционер»: дом комфорт-класса с собственной картинной галереей

Авторский проект расположен на пересечении проспекта Победы и улицы Будённого. Он особенно понравится творческим людям, привыкшим к спокойной городской жизни и ценящим удобство. Современная архитектура от Бюро 19 сделает комплекс визитной карточкой района, а продуманные планировочные решения — местом, где хочется жить.

5.png

Жилой комплекс назван в честь российского мецената и коллекционера Ивана Морозова. Уникальная особенность проекта — картинная галерея прямо в холле дома. Вы сможете каждый день рассматривать репродукции полотен известных художников, которые с любовью собирал Морозов. 

В «Коллекционер» динамичная жизнь легко балансирует с расслабленным отдыхом. Ни детская и спортивная площадки, которые разместятся во дворе, ни главный проспект города за окном не потревожат вас — в доме тихо благодаря надёжной шумоизоляции. Подземный паркинг освободит от необходимости искать место для машины во дворе. 

В проекте представлено семь планировок квартир с высокими потолками и большими окнами. Осталось только выбрать свою!

Проект «12»: Премиальное жильё с авторской архитектурой

«12» на Гагарина, 93 создан для спокойной жизни в окружении зеленого района. Здание привлекает необычной архитектурой, фигурными окнами, зелёным современным двором и яркой отделкой подъездов. Атмосфера здесь по-настоящему сказочная.

6.png

Дом стоит в развитом, но тихом районе, где рядом есть школы, детские сады, гипермаркет, магазины, развлекательные заведения. В районе отличная транспортная доступность, а для владельцев машин есть свой подземный паркинг.

В доме осталось всего несколько квартир. Вы можете выбрать свою и быстро заселиться, ведь дом уже сдан.

Запишитесь на презентацию в офис

Чтобы вы точно остались довольны выбором, ГК «Строймастер» приглашает вас в Бюро продаж, чтобы вместе изучить планировки и выбрать походящую именно вам. Если же въехать в новый дом нужно уже совсем скоро, то вместе с сотрудниками компании вы сможете посмотреть уже готовые квартиры. На месте вы убедитесь в качестве строительства и используемых материалов, а также сможете оценить уникальную архитектуру и внешний облик дома.

Изучить доступные планировки разных проектов можно на сайте ГК «Строймастер» — https://sm2010.ru, там же есть окошко для бронирования интересующей вас квартиры. Просто оставьте свой номер телефона.

В этом году «Строймастер» планирует запустить еще четыре новых интересных проекта, и некоторые позиции уже можно забронировать.

Не упустите возможность купить квартиру до повышения цен.

Успеть до 1 июля реально, но медлить нельзя! Переходи по ссылке прямо сейчас https://sm2010.ru

 

Застройщик: ООО СЗ «Строймастер». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф ИП Старых Артур Вячеславович. Реклама.

Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru