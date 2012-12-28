Педагоги пожаловались на низкую оплату за участие в ЕГЭ И ОГЭ

В 49 регионах России педагоги, которые участвуют в организации Государственной итоговой аттестации (проводят ЕГЭ и ОГЭ), получают за день работы 500 и менее рублей. Об этом говорится в результатах мониторинга профсоюза «Учитель», с которым ознакомились «Известия».



Меньше всего в России компенсация за участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) в Алтайском крае. Там организатор экзамена в аудитории получит 99 рублей в день, а вне ее — лишь 50 рублей. В Марий Эл педагогам начислят за работу в аудитории 30 рублей в час (120-180 рублей в день) и 20 рублей в час вне ее (80-120 рублей в день). Аналогична тарификация в Туве и Татарстане.В Псковской области педагогам в аудитории заплатят 52,7 рубля в час, вне ее — 26,3 рубля в час. Чуть выше компенсации в Адыгее, Ярославской, Саратовской и Рязанской областях.Общественники направили обращение в Минпросвещения и попросили разработать нормативный акт, который бы установил размер компенсации на федеральном уровне.В Рособрнадзоре «Известиям» сообщили, что периодически в ведомство поступают обращения учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о размере компенсации, но они единичные. При этом в ведомстве выступили против установления единых требований и размера компенсации во всех субъектах, назвав такое изменение нецелесообразным. Тем не менее, там добавили, что внесение корректировок требует широкого обсуждения с участием всех категорий заинтересованных лиц.