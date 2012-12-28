Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА была направлена на предприятие общегражданского назначения
Происшествия
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
Липецкие архитекторы готовят открытое письмо против строительства ЖК «Турист»
Общество
По схеме Евгении Уваркиной
Политика
Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было
Общество
Липецкая вечЁрка: грозовые выходные, снова БПЛА и задержание после 12 лет розыска
Общество
Новый фонтан, спортплощадка, бассейн: как отдыхают дети в обновленном «Прометее»
Общество
О грозе, ветре и граде предупреждает МЧС
Погода в Липецке
Губернатор Игорь Артамонов сделал предложение начальнику управления сельского хозяйства
Общество
Читать все
По схеме Евгении Уваркиной
Политика
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Общество
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
В Липецке затапливает Городское кладбище
Происшествия
Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка
Общество
Вы следите за чемпионатом Европы по футболу?
Говорит Липецк
Форс-мажоры удлинили реконструкцию бани на Неделина
Общество
Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Происшествия
На НЛМК стартовала школа для родителей «Семейные высоты»
НЛМК Live
Читать все
В России
38
23 минуты назад

Педагоги пожаловались на низкую оплату за участие в ЕГЭ И ОГЭ

В 49 регионах России педагоги, которые участвуют в организации Государственной итоговой аттестации (проводят ЕГЭ и ОГЭ), получают за день работы 500 и менее рублей. Об этом говорится в результатах мониторинга профсоюза «Учитель», с которым ознакомились «Известия».

Меньше всего в России компенсация за участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) в Алтайском крае. Там организатор экзамена в аудитории получит 99 рублей в день, а вне ее — лишь 50 рублей. В Марий Эл педагогам начислят за работу в аудитории 30 рублей в час (120-180 рублей в день) и 20 рублей в час вне ее (80-120 рублей в день). Аналогична тарификация в Туве и Татарстане.

В Псковской области педагогам в аудитории заплатят 52,7 рубля в час, вне ее — 26,3 рубля в час. Чуть выше компенсации в Адыгее, Ярославской, Саратовской и Рязанской областях.

Общественники направили обращение в Минпросвещения и попросили разработать нормативный акт, который бы установил размер компенсации на федеральном уровне.
В Рособрнадзоре «Известиям» сообщили, что периодически в ведомство поступают обращения учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о размере компенсации, но они единичные. При этом в ведомстве выступили против установления единых требований и размера компенсации во всех субъектах, назвав такое изменение нецелесообразным. Тем не менее, там добавили, что внесение корректировок требует широкого обсуждения с участием всех категорий заинтересованных лиц.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru