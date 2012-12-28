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28 минут назад

Расходы бюджета на обслуживание госдолга рекордно приросли в I квартале

В январе-марте 2024-го из казны выделили 519 млрд рублей на обслуживание госдолга — это на 43% больше, чем год назад. Такие выводы приводятся в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета («Известия» его изучили).

Подобный прирост — рекордный как минимум с 2013-го, подсчитали «Известия» на основе данных СП. Сопоставимые показатели (39% и 42%) были только в 2021 и 2022 годах соответственно.

Увеличение расходов обусловлено прежде всего ростом общего размера внутренних заимствований. Так, на погашение ценных бумаг в I квартале было направлено 493 млрд. Оставшиеся 26 млрд — на внешние займы. Всего же на обслуживание госдолга в этом году Минфин планирует направить около 2,4 трлн, следует из бюджетного плана.
«Увеличение расходов на погашение обязательств в первую очередь связано с ужесточением денежно-кредитной политики. Высокие процентные ставки приводят к тому, что государство размещает ОФЗ с более выгодной доходностью — в итоге увеличиваются выплаты по бумагам, а следовательно, — и стоимость обслуживания госдолга. Если в I квартале 2023-го ключевая сохранялась на уровне 7,5%, то сегодня она равна 16%», — объяснила завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Другая причина — ослабление рубля. Дело в том, что часть валютных долговых обязательств погасили, и это оказалось дороже, чем ранее, из-за изменения курса рубля, добавил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Так, в марте 2023-го доллар стоил 77 рублей, а в конце I квартала 2024-го — 92 рубля.

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