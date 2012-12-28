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В России
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сегодня, 15:58

В РФ отменят обязанность предъявлять ОСАГО при регистрации авто

Законопроектом предлагается исключить обязательную "автогражданку" из перечня документов, которые требуются для совершения регистрационных действий (как при постановке авто на учет, так и при смене владельца).

Госдума приняла во втором чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, - пишет "Ъ".

Проект предусматривает изменения в законе "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В первом чтении законопроект был одобрен в ноябре 2023 года. Автором проекта выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Согласно проекту закона, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств больше не будет требоваться при постановке автомобиля на государственный учет или при регистрации смены владельца машины. Документом также предлагается разрешить водителям при продаже автомобиля снимать его с учета в ГИБДД сразу же, а не через десять дней с момента подачи заявления.

Поправки, внесенные в документ ко второму чтению, прекращают государственный учет транспортных средств по заявлению владельца автомобиля в отношении машины, находящейся в розыске как похищенной или угнанной. В первом чтении упоминалось только похищенное авто.

Со 2 марта в России вступили в силу поправки, позволяющие оформить полис ОСАГО на короткий срок — от одного дня до трех месяцев. Такое нововведение будет полезно для владельцев ретроавтомобилей или тех, кто планирует непродолжительное время работать в такси.
ОСАГО
автомобили
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