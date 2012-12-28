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В России
39
29 минут назад

В Госдуме в первом чтении приняли закон о запрете продажи энергетиков детям

Он должен начать действовать с 1 сентября 2024 года.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 сентября 2024 года на всей территории РФ будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Отпуская напиток, продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт, - говорится на сайте Госдумы.

"Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек", — подчеркнул он.

Также Володин в ходе пленарного заседания поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.
энергетики
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