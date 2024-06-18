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сегодня, 14:28
Причиной массового отравления салатом из доставки стала фасоль
Все пострадавшие в результате массового отравления заказывали продукты питания через службы доставки и ели салат с фасолью, произведенный ООО "Локалкитчен".
Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани вызваны продукцией одного производителя — салатом с фасолью, - передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
"Установлено, что все они [отравившиеся] заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен", - сказала она.
По словам Петренко, задержаны генеральный директор компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании - производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. С ними проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают пострадавших в результате ее употребления.
Также Петренко отметила, что все уголовные дела о массовом отравлении переданы в центральный аппарат СК России.
Опасный токсин попал в салат лобио. 15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за случаев отравления граждан. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.
В медучреждения Московской области поступило 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм", - рассказали "Интерфаксу" в Минздраве региона.
Двенадцать пациентов в тяжелом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой.
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