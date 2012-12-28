В России
67
сегодня, 13:45
Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам
Российские банки в июне вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ.
Ключевая ставка для банков — это индикатор стоимости денег для рынка, именно поэтому ее изменение обычно напрямую отражается на доходности вкладов. А вот для самого ЦБ, судя по заявлениям регулятора, ключевая ставка — это в первую очередь инструмент удержания инфляции. Ориентируясь на ее уровень, участники рынка и ожидали неизбежного повышения ключевой ставки. Но, как оказалось, напрасно, - пишет "Ъ".
В отличие от вклада, деньги с накопительного счета можно снять в любой момент, и минимальной суммы для открытия продукта нет. К тому же переводить по СБП самому себе клиент теперь может сразу до 30 млн рублей в месяц. Это позволяет легко перечислить накопления в банк, где ставка выше. Для новых клиентов условия всегда лучше. Так банки их и привлекают, - считают эксперты.
К тому же среди условий по накопительному счету есть важная деталь о том, из какой суммы начисляются проценты. Вариантов несколько. Например, выплатить могут по минимальному остатку. К примеру, у вас на счету 100 тысяч рублей. 50 тысяч вы сняли, а спустя какое-то время вернули обратно. В этом случае банк заплатит вам процент исходя из минимальной суммы, которая была на счету за месяц — 50 тысяч рублей. Также банк может начислять процент на ежедневный остаток, то есть каждый день процент копится с суммы, которая в данный момент лежит на счету. И есть среднемесячный расчет: фиксируется средняя сумма, которая лежала у вас за весь месяц, и на нее начисляется процент.
Одно из главных отличий накопительного счета от вклада в том, что он не гарантирует постоянный процент ставки. Банк в любой момент может изменить его без вашего согласия. Он предупредит об этом за несколько дней. Но есть вероятность это уведомление пропустить — о снижении ставок организации говорят не так активно, как об их росте. Расчет и на то, что клиент не придаст значения уменьшению процента, потому что его могут заинтересовать другие продукты банка. В том числе и кредиты — темпы кредитования у россиян растут, и это становится еще одним стимулом для банка улучшать условия по депозитам, - отмечают специалисты.
Для высокой доходности зачастую нужно не просто быть новым клиентом банка. Есть еще множество других факторов и условий. С ними стоит внимательно ознакомиться, прежде чем открыть накопительный счет. Процент может зависеть от того, получаете ли вы зарплату или пенсию на карту банка. А также от суммы ваших трат за месяц — это, как правило, минимум 10 тысяч рублей. К тому же ставка может быть выше, если у вас есть премиум-подписки от банка.
Еще один интересный тренд на текущем рынке, который тоже влияет на политику банков в части привлечения клиентских средств,— это рост кредитования, несмотря на аномально высокие ставки. Вопреки ожиданиям участников рынка, да и самого регулятора, после небольшой паузы в начале года начался рост выдач во всех сегментах розничного кредитования. По предварительным данным, темп роста потребительского кредитования в апреле 2024 года сохранился на высоком уровне марта (1,8%). При этом в основном увеличивается сегмент кредитных карт, где ставки всегда были выше и поэтому менее чувствительными к изменению рыночных ставок, отмечается в отчете Банка России. По предварительным данным, рост ипотеки немного ускорился — до 1,4% в апреле после 1,2% в марте. Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7%.
0
0
0
0
0
Комментарии