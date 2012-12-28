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сегодня, 12:58

После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»

Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей в Москве есть генеральный директор компании "Кухня на районе".

Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении в Москве, - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Среди задержанных — генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин", - отметил он.

По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, - добавил он.

О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества. Названия фирм и фамилии задержанных в СК не назвали.
Как сообщала накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, к врачам в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.

Кроме Москвы, с признаками ботулизма госпитализировали жителей Нижегородской области и Казани.

Пострадавшие заказывали лобио в "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

Инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
массовое отравление
ботулизм
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