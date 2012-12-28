Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА была направлена на предприятие общегражданского назначения
Происшествия
В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком
Происшествия
Скрывавшегося 12 лет от следствия Олега Донских арестовали в Липецке
Происшествия
Женщина отбилась от уличного грабителя: задержан уроженец Волгорадской области
Происшествия
«Форд» и «МАЗ» столкнулись на улице Титова
Происшествия
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
18 июня глава Лебедянского района Роман Ченцов уйдет в отставку
Общество
Липецкая вечЁрка: грозовые выходные, снова БПЛА и задержание после 12 лет розыска
Общество
Новый фонтан, спортплощадка, бассейн: как отдыхают дети в обновленном «Прометее»
Общество
Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было
Общество
Читать все
Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было
Общество
По схеме Евгении Уваркиной
Политика
Губернатор Игорь Артамонов сделал предложение начальнику управления сельского хозяйства
Общество
«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Общество
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
О грозе, ветре и граде предупреждает МЧС
Погода в Липецке
Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка
Общество
В столкновении «Форда» и «МАЗа» пострадали две женщины
Происшествия
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Происшествия
Читать все
Бизнес
9
сегодня, 12:32

ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

В период проведении выборов губернатора Липецкой области, которые состоятся 08 сентября 2024 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Дом» (ИНН 4825084224) сообщает о своей готовности на равных условиях оплаты выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов и их последующему размещению на конструкциях наружной рекламы при проведении выборов губернатора Липецкой области, которые состоятся 08 сентября 2024 года.
 
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
 
Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
виниловая пленка – 334 р./кв.м.
 
Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 830 р./кв.м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
виниловая пленка легкосъемная 700 р./кв.м.
 
Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
 
Информационный материал формата 3 х 4 м.
Скроллерная полипропиленовая бумага 550 р./кв.м.
 
Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, пом. 7
т. 8 (4742) 227911, 227912
e -mail:  brand@megakom48.ru
Выборы 2024
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru