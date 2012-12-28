Бизнес
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сегодня, 12:32
ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
В период проведении выборов губернатора Липецкой области, которые состоятся 08 сентября 2024 года.
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
виниловая пленка – 334 р./кв.м.
Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 830 р./кв.м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
виниловая пленка легкосъемная 700 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 278 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 4 м.
Скроллерная полипропиленовая бумага 550 р./кв.м.
Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, пом. 7
т. 8 (4742) 227911, 227912
e -mail: brand@megakom48.ru