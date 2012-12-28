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В России
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7 минут назад
В Ростовской области в результате атаки дронов загорелась нефтебаза
Нефтебазу в Азовском районе (Ростовская область), по предварительным данным, атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, после чего загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Он также сообщил, что по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове были задействованы 208 человек и 39 единиц техники и один пожарный поезд.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров были привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, - передает РИА Новости.
"Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ", - рассказал представитель экстренных служб.
Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.
По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.
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