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В России
17
7 минут назад

В Ростовской области в результате атаки дронов загорелась нефтебаза

Нефтебазу в Азовском районе (Ростовская область), по предварительным данным, атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, после чего загорелись резервуары с нефтепродуктами.

В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове были задействованы 208 человек и 39 единиц техники и один пожарный поезд.

По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров были привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, - передает РИА Новости.

"Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ", - рассказал представитель экстренных служб.

Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.

По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.
беспилотники
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