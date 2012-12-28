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55 минут назад
В Рязанской области 8 человек погибли и 13 госпитализированы в результате ДТП
Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП на участке М5 в Рязанской области.
В Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадал 21 человек, в том числе несовершеннолетние, - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, 18 июня на 273 км автомобильной дороге М5 Урал в Шиловском районе произошло столкновение 4 автомобилей.
В результате аварии пострадал 21 человек, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе 3 несовершеннолетних.
Машины столкнулись возле села Заполье. Всего в них ехали 22 человека, в том числе 15 — в "Газели", - рассказал представитель экстренных служб.
Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре области.
По поручению прокурора области организована проверка по факту ДТП.
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