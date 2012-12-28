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сегодня, 10:47

В Белом море нашли затонувший в 1941 году советский пароход «Поморье»

Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части.

Экспедиция "Помни войну" нашла в Белом море советский грузопассажирский пароход "Поморье", затонувший 22 августа 1941 года, - рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Участники совместной экспедиции "Помни войну", организованной в Белом море Русским географическим обществом и Фондом "Люди моря" при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России, обнаружили грузопассажирский пароход "Поморье", погибший 22 августа 1941 рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря. Судно лежит на глубине 79,5 м, разломившись на две части", - отметили в департаменте.

Состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении, уточнили в департаменте. Полученные в ходе обследования судна данные занесут на ГИС-портал "Россия - от моря до моря", созданный Фондом "Люди моря" для сохранения морского наследия России и памяти моряков, погибших при защите Отечества, - передает ТАСС.

Экспедиция "Помни войну" проходит на борту гидрографического катера "Иван Королев" морской инженерной компании "Фертоинг", оснащенного гидроакустической аппаратурой, позволяющей обследовать объекты на различных глубинах. Первым затонувшим кораблем, обследованным экспедицией в 2024 году, стал лидер эсминцев "Ленинград" в Соловецком заливе близ острова Большой Соловецкий.

Совместная поисковая экспедиция Русского географического общества и Фонда "Люди моря" будет проходить до конца июня. Участники экспедиции планируют обследовать и идентифицировать более 15 затонувших кораблей и судов разных эпох.

22 августа 1941 года грузопассажирский пароход "Поморье", доставлявший из Кандалакши в Умбу продовольствие на зиму для тыловиков, затонул, подорвавшись на двух морских минах. По оценкам историков, на борту парохода погибли 68 моряков и пассажиров, спастись удалось лишь 2 членам экипажа. В 1997 году по инициативе местного краеведа Александра Комарова на острове Большой Седловатый рядом с местом гибели парохода "Поморье" был установлен памятный знак, где ежегодно проходят мероприятия.
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