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40 минут назад

В Нижегородской области 14 пациентов госпитализированы с признаками ботулизма

14 нижегородцев поступило в больницу с признаками ботулизма. Среди них есть ребенок.

Число нижегородцев, поступивших в больницу с признаками ботулизма, увеличилось до 14, среди госпитализированных - ребенок. Почти все пациенты находятся в тяжелом состоянии, - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"По состоянию на 07:00 18 июня, в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок, с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 случаях. Отмечается, что все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

Причиной отравлений стал "салат лобио" от производителя "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), его заказывали через сервис доставки "Самокат". Тот же салат стал причиной отравлений шести человек в Казани, - передает РБК.

Первые случаи ботулизма зафиксировали в Москве 14 июня, с тех пор в больницы обратились более 120 человек. Они ели салаты от ООО "Локалкитчен" и ООО "Гастропорт". Сервис доставки "Кухня на районе" временно приостановил работу для проверки продуктов, а сеть "Вкусвилл" остановила поставки продукции "Гастропорта".
ботулизм
отравление
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