Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, планируется уравнять с теми, чьи соглашения являются бессрочными. Такие поправки содержатся в законопроекте депутатов от «Справедливой России», который планируется к внесению на этой неделе.