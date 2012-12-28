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В России
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сегодня, 17:04
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В России могут ужесточить условия перепродажи ввезенных авто

МВД России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, при их перепродаже на территории РФ. Это следует из новых поправок к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств. С предложениями к нему ознакомились «Известия».

Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому).

Новые поправки, которые появятся в документе ко второму чтению, поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в правительстве.

Для льготного тарифа автомобиль должен находится в собственности импортера-физлица не менее 12 месяцев, напомнил «Известиям» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому предлагаемые изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора в полном объеме — по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, отметил он.

Согласно закону «Об отходах производства и потребления», претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру (в случае с перепродажей — продавцу), так и конечному владельцу машины, пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Сомневаюсь, что продавец добровольно согласится произвести доплату утильсбора за проданный им автомобиль. С большей долей вероятности, такая обязанность ляжет именно на покупателя», — отметил он в разговоре с «Известиями».

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Комментарии (1)

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38 минут назад
На пользу продавцам пойдёт!и вообще нужно отменить доп,сделав исключительно генеральную доверенность!не зря вернули ГАИ
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