В России могут ужесточить условия перепродажи ввезенных авто

МВД России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, при их перепродаже на территории РФ. Это следует из новых поправок к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств. С предложениями к нему ознакомились «Известия» .

Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому).Новые поправки, которые появятся в документе ко второму чтению, поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в правительстве.Для льготного тарифа автомобиль должен находится в собственности импортера-физлица не менее 12 месяцев, напомнил «Известиям» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому предлагаемые изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора в полном объеме — по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, отметил он.Согласно закону «Об отходах производства и потребления», претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру (в случае с перепродажей — продавцу), так и конечному владельцу машины, пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.«Сомневаюсь, что продавец добровольно согласится произвести доплату утильсбора за проданный им автомобиль. С большей долей вероятности, такая обязанность ляжет именно на покупателя», — отметил он в разговоре с «Известиями».