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сегодня, 16:44

Ученые призвали убрать из рациона три ведущих к раку продукта

Существует несколько продуктов, которые сильно ухудшают состояние здоровья человека.

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала в своем Telegram-канале со ссылкой на отчет, который подготовил Американский институт исследований рака (AICR), что один из самых сильных факторов, повышающих риск развития недуга, - избыток жира в организме.

Исследований, связывающих питание и образ жизни с развитием разного рода заболеваний, в том числе колоректального рака, становится все больше, - пишет "Российская газета".

Ученые считают, что стоит рассмотреть отказ от обработанного мяса. Доказано, что колбаса, бекон, сосиски (чем больше человек потребляет подобной пищи, тем хуже) повышают риск развития онкологии. Ранее специалисты и вовсе заявили, что 50-граммовая ежедневная порция переработанного мяса увеличивает риск онкологии на 18%. То есть, опасность растет с каждой порцией.

Кроме того, Смирнова порекомендовала заниматься физической активностью и отказаться от употребления алкоголя.

Также она назвала продукты, способные снизить риск развития онкологии. К ним врач отнесла фрукты, овощи, бобовые, молоко, йогурт и сыр.
здоровье
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