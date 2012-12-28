Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
ЖК «Турист» на месте гостиницы и часовня у памятника: градсовет Липецка обсудил новые проекты
В России
30
сегодня, 16:04
Производство алюминия в Китае в мае увеличилось до рекордной величины
Производство алюминия в Китае в мае увеличилось до рекордного показателя из-за возвращения в строй остановленных мощностей, которые не работали из-за нехватки электричества.
Сильные ливни улучшили запасы гидроэнергоресурсов в провинции Юньнань, основном регионе производства алюминия в КНР, что позволило металлургическим заводам восстановить работу.
Производство алюминия в стране в прошлом месяце повысилось на 7,2%, до 3,65 млн тонн, - сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
В этом месяце мощности по производству еще порядка 330 тыс. тонн алюминия в провинции могут вернуться в строй, отмечает агентство Bloomberg.
Производство стали в Китае в мае повысилось на 2,7% до 92,86 млн тонн.
В целом объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце вырос на 5,6% в годовом выражении, в январе-мае – на 6,2%.
Фьючерсы на алюминий теряют в цене 0,9% в ходе торгов в понедельник, торгуются на уровне $2498,5 за тонну.
0
0
0
0
0
Комментарии