Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет
Происшествия
Над Липецком подавили четыре беспилотника
Происшествия
На Липецк обрушился град и ливень
Общество
Mash: обломки БПЛА упали на частный сектор
Происшествия
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Общество
Очередного сома-гиганта поймали в Липецкой области
Общество
На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля
Происшествия
В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома
Происшествия
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Происшествия
Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили
Происшествия
Читать все
В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком
Происшествия
Стройка на Центральном пляже: прокуратура возбудила административное дело
Общество
Женщина отбилась от уличного грабителя: задержан уроженец Волгорадской области
Происшествия
ЖК «Турист» на месте гостиницы и часовня у памятника: градсовет Липецка обсудил новые проекты
Общество
18 июня глава Лебедянского района Роман Ченцов уйдет в отставку
Общество
«Форд» и «МАЗ» столкнулись на улице Титова
Происшествия
Скрывавшегося 12 лет от следствия Олега Донских арестовали в Липецке
Происшествия
МегаФон в Липецкой области возглавил самый молодой руководитель региональных подразделений компании
Общество
Управляющие компании уклоняются от ликвидации последствий падений деревьев на машины
Общество
Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Общество
Читать все
В России
47
45 минут назад

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Автоградбанка» из Набережных Челнов

Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

Банк России объявил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у "Автоградбанка" из Набережных Челнов, который по величине активов занимал 218 место среди российских кредитных организаций, - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

По оценкам Центробанка, организация нарушала федеральные законы о регулировании банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, а также не исполняла ряд требований законодательства в области финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов. Речь идет о том, что "Автоградбанк" обслуживал клиентов, участвовавших в проведении в значительных объемах подозрительных операций, которые были направлены на вывод средств в теневой оборот.

Вместе с этим организация имела неэффективную бизнес-модель, ее активы сокращались, а их качество ухудшалось, при этом топ-менеджмент получал значительные стимулирующие выплаты. В совокупности эти факторы приводили к тому, что банк терпел регулярные убытки, а формальное соблюдение требований к достаточности капитала происходило за счет различных схем.

"Автоградбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому средства возвратят вкладчикам в размере 100%, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
банк
лицензия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru