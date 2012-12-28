Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
ЖК «Турист» на месте гостиницы и часовня у памятника: градсовет Липецка обсудил новые проекты
МегаФон в Липецкой области возглавил самый молодой руководитель региональных подразделений компании
В России
47
45 минут назад
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Автоградбанка» из Набережных Челнов
Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
По оценкам Центробанка, организация нарушала федеральные законы о регулировании банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, а также не исполняла ряд требований законодательства в области финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов. Речь идет о том, что "Автоградбанк" обслуживал клиентов, участвовавших в проведении в значительных объемах подозрительных операций, которые были направлены на вывод средств в теневой оборот.
Вместе с этим организация имела неэффективную бизнес-модель, ее активы сокращались, а их качество ухудшалось, при этом топ-менеджмент получал значительные стимулирующие выплаты. В совокупности эти факторы приводили к тому, что банк терпел регулярные убытки, а формальное соблюдение требований к достаточности капитала происходило за счет различных схем.
"Автоградбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому средства возвратят вкладчикам в размере 100%, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
0
0
0
0
0
Комментарии