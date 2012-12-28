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сегодня, 14:39

В Чехии на военном полигоне произошел взрыв

На полигоне на востоке Чехии взорвались боеприпасы.

На военном полигоне в Либаве взорвался пока не установленный боеприпас, - передает РБК со ссылкой на армию Чехии.

Ведомство назвало произошедшее серьезным происшествием.

"К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, задействован вертолет спасательной службы. Этим инцидентом занимается военная полиция", — говорится в сообщении.

Либава находится на востоке Чехии, неподалеку от города Оломоуц.
взрыв
Чехия
военный полигон
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