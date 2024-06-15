Улыбайся! Ведь на пруду не только джаз!

15 июня в усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошел седьмой по счету фестиваль «Не только джаз на пруду», собравший 4,5 тысячи зрителей.

Его уже по праву считают открытием фестивального лета России. Сюда в июне традиционно стекаются зрители со всего Черноземья и не только, чтобы послушать хорошую музыку, в этом году на сцену фестиваля вышли Петр Налич, IOWA и Тося Чайкина, а кроме того, насладиться природой, окунуться в особую атмосферу исторической усадьбы и просто прекрасно провести время в кругу прекрасных людей.





— Я сюда приехала с подружками, но без особых ожиданий, а только мы пересекли границу усадьбы сразу оказались поглощены какой-то невероятной атмосферой. Здесь оказалось столько разных точек, где хочется остановиться, принять в чем-то участие, — сказала нам жительница Воронежа Юля Соколова.

Ее подруга Маша Попова приехала на фестиваль в третий раз.

— Здесь выступают такие крутые ребята, — с восторгом говорила очаровательная жительница Воронежа.

А третья подруга, Юля Пронина, очень четко описала происходящее на площадке «Не только джаза на пруду»: «Этот фестиваль – старт всего фестивального лета в стране!»

На второй сцене усадьбы, которую владельцы — супруги Шкрапкины — превратили в концертный и гостиничный комплекс, как раз в этот момент начался очень горячий концерт группы Mariachi Los Panchos. В этой ростовской группе все музыканты латиноамериканцы: перуанец, эквадорец, доминиканец. И вот этот интернационал задал тон фестивалю зажигательными латиноамериканскими каверами. Эффект усиливала жаркая погода. Было очень горячо! А на смену им вышли липецкие «Desperados» с уже узнаваемым Егором Кузеем, который может быть кем угодно, хоть мексиканским мариачи, хоть звездой итало-диско Пуппо.

















В усадьбе действовало множество точек с разными активностями. Кто-то играл в лапту, кто-то — в петанк, или крокет. Можно было покататься на повозке, запряженной лошадьми, промчаться над прудом на канатке. Огромной популярностью пользовалась танцевальная площадка, на которой инструкторы учили элементам сальсы и бачаты. А напротив можно было сесть на специальные велосипеды и крутя педали взбить миксером фруктовый коктейль.









Большая очередь выстроилась и на такой «аттракцион», как хождение по гвоздям.

По ним прошла Екатерина Титова из Тамбова.

— Какие ощущения? Я пока еще не могу понять. Но я читала, что гвоздетерапия нацелена не только на воздействие каких-то точек в организме, но и на мозг. Говорят, что постоял на гвоздях, мозг получить особый импульс, и ты получишь ответы на какие-то вопросы, на которые раньше ответы не находились. Но я пока не получила, вы рано у меня спросили. На самом фестивале я первый раз. Много о нем наслышана от друзей. Я очень хочу послушать Тосю Чайкину и IOWA.









После латинских и испанских хитов «Desperados» и «панчосов» разгоряченная публика отправилась смотреть команду «Обними кита», и слушать романтические баллады Жени Рыбаковой. Она настроила зрителей на уже по-настоящему концертный лад и ее сменил Вадим Эйленкриг – джазовая звезда мировой величины.





Джаз это всегда импровизация, и Видим Эйленкриг в какой-то момент заставил замереть все площадки фестиваля, ведь благодаря аппаратуре да и природной акустике поймы Дона, музыка слышна везде. Звучал шедевр композитора Александры Пахмутовой вошедший в цикл песен «Обнимая небо», посвящённый советским лётчикам и космонавтам – «Нежность».





А после воцарившейся тишины Эйленкриг взбодрил слушателей своей композицией посвященной пятилетнему сыну — «Прогулки Илая». Исполнив ее под овации, он пообещал привезти на фестиваль сына в следующий раз.

Гости фестиваля, между тем, катались по пруду на лодках, фотографируя исполнителей с самого близкого расстояния и делая селфи на фоне сцены. Кстати, на фестивале действовали разные фотозоны, например, можно было окунуться в огромную цветочную ванну или пройти через дверь в лето.













Бессменный информационный партнер знаковых событий в усадьбе, коммуникативное агентство «Прайд Медиа» в этом году дало возможность липчанам и подписчикам аккаунтов сайта Город48 в социальных сетях понаблюдать за происходящим на фестивале в режиме реального времени. Когда ты в усадьбе, сразу понимаешь, что всё «Скорняково-Архангельское» — одна сплошная фотозона. И хочется запечатлеть каждый момент. Улыбайся -GOROD48 смотрит! В таких фирменных футболках на фестивале работали наши фотографы. Их работы гости могли видеть в Telegram-канале и альбоме Вконтакте .





Участник «Евровидения – 2011» Петр Налич за прошедшие годы сильно возмужал, превратившись из юноши в солидного музыканта, но все также задорно исполнил песню «Гитар». Его другие хиты «Золотая рыбка» и «Крылья» дали нужный импульс, который уже не ослабевал до других исполнителей.





Тося Чайкина, чья звезда взошла не так давно, удивляла своим вокалом, разбавляя им современные ритмы. И это было заметно не только в ее песне «В сердце бахнули стрелы». Тося буквально ошарашила зрителей партией «O mio babbino caro» из оперы «Gianni Schicchi» («О мой дорогой отец», опера «Джанни Скикки»). И призналась, что хотела стать оперной певицей, училась в петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. В общем на пруду и в самом деле звучал не только джаз.













Жительница Омска Галина Константинова призналась, что приехала на фестиваль с дочерью, которая живет в Липецке, послушать Петра Налича, но Тося Чайкина стала для нее настоящим открытием.

— Потрясающий фестиваль. Атмосферой прежде всего. Природа, нет суеты, все продумано, все очень мило, не хочется уезжать, — поделилась омичка.





И уже когда на Скорняково опустились сумерки и над усадьбой повисли озаряемые всполохами газовых горелок воздушные шары, ворвались на сцену Катя Иванчикова и группа IOWA, исполнившая все свои хиты, и песню с девизом фестиваля — «Улыбайся!»









Кстати, о географии гостей. В Скорняково приехали из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Тамбова, Рязани, а самой дальней точкой на этот раз оказался Омск, куда увезет частичку души «Не только джаза на пруду» Галина Константинова.

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Фото – Город48

Усадьба Скорняково-Архангельское

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