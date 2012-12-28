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В России
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18 минут назад
В РФ могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин
Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить.
"Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому)", — говорится в сообщении.
Коммерческий утильсбор составляет от 300 тысяч рублей до 1,3 млн.
Отмечается, что поправки к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств уже поддержал кабмин.
Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.
С 1 апреля в России вступили в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику.
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