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В России
22
18 минут назад

В РФ могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить.

Российская Госавтоинспекция может получить право отказывать в постановке на учет автомобиля, который был ввезен в Россию из-за границы и перепродан в течение года, - пишут "Известия". Соответствующие поправки разработало МВД.

"Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому)", — говорится в сообщении.

Коммерческий утильсбор составляет от 300 тысяч рублей до 1,3 млн.

Отмечается, что поправки к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств уже поддержал кабмин.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику.


экономика
машины
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