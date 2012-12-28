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сегодня, 12:54

В Москве 30 человек попали в реанимацию с ботулизмом

В Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма, - передает РИА Новости.

По ее словам, всего в столице с симптомами отравления в медучреждения обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, из них 30 — в реанимации.

В Москве ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.

Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, - рассказали в организации.

"Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.

Ранее сообщалось, что ежедневно в Москве регистрируют по 30-40% с подозрением на ботулизм. Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты, их работу приостановили.

СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
здоровье
продукты
ботулизм
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