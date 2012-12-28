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В России
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сегодня, 12:09
Депутаты предлагают разрешить превышение самообороны при защите жилища
В Госдуму внесут проект закона, предусматривающего возможность превышения необходимой самообороны в случае проникновения агрессора в жилище.
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
"Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище", - говорится в пояснительной записке.
При этом под жилищем законопроект понимает как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. "Нарушение неприкосновенности жилища совершается по самым разным мотивам: хулиганские побуждения, с целью кражи или грабежа, похищения человека, изнасилования, что может быть сопряжено с нанесением тяжких телесных повреждений находящимся в жилище лицам, вплоть до убийства, чтобы устранить свидетелей преступления", - отмечает Нилов в пояснительной записке.
Как утверждает депутат, согласно действующему законодательству, "законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему". По его словам, нападающие при этом находятся в более выгодном положении, потому что "именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность".
Как объяснил Нилов, инициатива призвана ввести в законодательство России принцип "мой дом - моя крепость". "Рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан", - добавил он. Как утверждает Нилов, правоохранительные органы порой "предъявляют несправедливые обвинения о превышении пределов необходимой обороны людям, защищавшим свою жизнь и жизни своих близких".
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