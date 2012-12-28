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В России
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сегодня, 11:29

В Минэнерго предлагают разрешить иностранное оборудование на ТЭС

На данный момент от инвесторов требуется установка только российского оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации.

Минэнерго предложило правительству снизить требования по локализации турбин и котлов для ТЭС в условиях загрузки российских заводов и роста цен на оборудование. Правительственная комиссия уже поручила обеспечить снижение цен и придумать систему штрафов для заводов за срывы сроков поставок. Машиностроители выступают против инициативы, обещая стабилизацию цен при выходе на серийное производство, - пишет "Ъ" со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

Как отмечается в обращении, инициатива касается турбин, котлов, трансформаторов и комплектующих.

Предложение снизить требования к локализации этого оборудования связано со сложностями с поставками отечественных турбин и трансформаторов. Из-за задержек в поставках сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС часто смещаются. Кроме того, за 2021-–2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем выросли на 70%. По данным Минэнерго, аналогичное оборудование в «существенно меньшие сроки» могут поставлять заводы в странах СНГ.

Ранее российские производители отопительного оборудования попросили повысить пошлину на импорт иностранной продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках. Они оказались не в состоянии конкурировать на домашнем рынке с зарубежными компаниями даже в условиях санкций. Застройщики выразили опасение, что это приведет к подорожанию оборудования на внутреннем рынке, а эксперты увидели риск упадка индустрии из-за снижения конкуренции.
экономика
ТЭС
оборудование
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