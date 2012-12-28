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В России
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сегодня, 11:29
В Минэнерго предлагают разрешить иностранное оборудование на ТЭС
На данный момент от инвесторов требуется установка только российского оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации.
Как отмечается в обращении, инициатива касается турбин, котлов, трансформаторов и комплектующих.
Предложение снизить требования к локализации этого оборудования связано со сложностями с поставками отечественных турбин и трансформаторов. Из-за задержек в поставках сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС часто смещаются. Кроме того, за 2021-–2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем выросли на 70%. По данным Минэнерго, аналогичное оборудование в «существенно меньшие сроки» могут поставлять заводы в странах СНГ.
Ранее российские производители отопительного оборудования попросили повысить пошлину на импорт иностранной продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках. Они оказались не в состоянии конкурировать на домашнем рынке с зарубежными компаниями даже в условиях санкций. Застройщики выразили опасение, что это приведет к подорожанию оборудования на внутреннем рынке, а эксперты увидели риск упадка индустрии из-за снижения конкуренции.
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