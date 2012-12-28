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В России
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53 минуты назад
В Воронежской области силы ПВО сбили два беспилотника
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах в соседних областях.
В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - отмечается в Телеграм-канале министерства.
Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области, - говорится в сообщении ведомства.
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