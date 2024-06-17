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сегодня, 09:59
В Турции 16 тысяч человек пострадали в первый день Курбан-байрама
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман.
По его словам, причиной травм стало то, что животных режут непрофессионалы, - пишет Lenta.ru.
Больше всего раненых было зафиксировано в Анкаре — 1274 человека. Также 416 граждан пострадали в Измире.
По информации местного телеканала TRT Haber, в Стамбуле были госпитализированы 918 человек, получивших травмы во время жертвоприношения, два человека не выжили.
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