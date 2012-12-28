В России
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сегодня, 15:47
Грузинская партия обратилась к президенту России с просьбой отменить визовый режим
В обращении также говорится об освобождении тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.
На съезде были избраны новый председатель партии, секретарь и новые члены политического совета. Председателем партии стал Михаил Жгенти, а секретарем – Темур Пипия. Ираклий Убилава занял должность политического секретаря, Мамука Пипия остался международным секретарем, Георгий Аргвлиани был избран региональным секретарем партии, а Торнике Надирашвили – секретарем по связям с молодежью.
Новый состав политсовета, утвержденный на сегодняшнем съезде, выглядит следующим образом: Мамука Картозия, Тамар Кикнадзе, Ната Аргвлиани, Георгий Иремадзе и Георгий Джабишвили. Они будут отвечать за информационную политику и взаимодействие со СМИ партии "Солидарность во имя мира".
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
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