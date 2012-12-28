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В России
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сегодня, 14:13

В Саратовской области произошел пожар на газопроводе

Пожарные ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар начался днем 15 июня в районе Сторожевки. Произошла разгерметизация магистрального газопровода и его возгорание. Причиной стала высокая температура воздуха. Газопровод был перекрыт. Очевидцы сообщали, что столб огня было видно за несколько километров. Факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров.

Ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода. Пострадавших в результате пожара нет.
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