В России
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сегодня, 13:59
В Екатеринбурге 10 человек отравились в теплице
«Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый. На место выехали пять бригад скорой медицинской помощи», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудников хозяйства не предупредили об обработке. В итоге люди надышались парами — у них поднялось давление и температура, закружилась голова и началась тошнота.
За помощью к медикам обратились пять человек, одна пациентка госпитализирована в токсикоцентр одной из больниц с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Отмечается, что состояние остальных пострадавших удовлетворительное, от госпитализации они отказались.
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