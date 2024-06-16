В России
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39 минут назад
Заложников в ростовском СИЗО спасли в результате спецоперации
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в сообщении.
В заложниках находились оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Преступники находились во внутреннем дворе СИЗО и были вооружены, в частности, ножами. Они требовали предоставить им автомобиль и возможность беспрепятственно покинуть изолятор.
Территорию вокруг учреждения оцепили. На место отправилась группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. С заключенными велись переговоры по освобождению заложников. Предполагается, что захват заложников в СИЗО готовился в течение нескольких месяцев, злоумышленники заранее ослабили решетки. Правоохранительные органы также проверят версию, что действия заключенных координировались извне.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).
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