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В России
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сегодня, 17:37

В Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм

Роспотребнадзор в связи с подозрением на ботулизм в Москве намерен приостановить реализацию продукции, которая могла стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

"Ведется приостановка реализации продукции, которая возможно стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители", - говорится в сообщении.

В столичные больницы попали 10 человек, у всех выявили ботулизм. Однако Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками ведомства предпринимаются все необходимые меры, уточнили в пресс-службе. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, добавили в ведомстве.
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