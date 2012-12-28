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В России
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сегодня, 17:37
В Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм
"Ведется приостановка реализации продукции, которая возможно стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители", - говорится в сообщении.
В столичные больницы попали 10 человек, у всех выявили ботулизм. Однако Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками ведомства предпринимаются все необходимые меры, уточнили в пресс-службе. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, добавили в ведомстве.
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