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сегодня, 12:06

Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске

Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича <…> сроком на два месяца до 14 августа", — зачитала постановление судья.

Свою вину водитель признал.

ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13:28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. По версии следствия, 59-летний водитель Бакарюкин Евгений, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля Suzuki Solio и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Он обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщал СУ СК региона.
В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще четверо пострадавших, из них двое детей, находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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