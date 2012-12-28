Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на "КазМунайГаз".



Сообщается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.



"Была затронута и тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе. В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сообщает компания на сайте.



Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Германии составляет до 1,2 миллиона тонн.