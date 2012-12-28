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сегодня, 09:30

В Ростовской области сбиты несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в районе города Каменска-Шахтинского в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев, передает Коммерсант

По его словам, атака произошла около четырех часов утра. Глава региона также уточнил, что обломки дронов рухнули на территорию промплощадки. Никто не пострадал. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, написал Голубев в Telegram.

Ростовская область в последнее время часто подвергается атакам беспилотниками. В ночь на 14 июня над регионом сбили 70 БПЛА. Еще 17 беспилотников уничтожили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом.
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