А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
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В России
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сегодня, 09:30
В Ростовской области сбиты несколько БПЛА
По его словам, атака произошла около четырех часов утра. Глава региона также уточнил, что обломки дронов рухнули на территорию промплощадки. Никто не пострадал. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, написал Голубев в Telegram.
Ростовская область в последнее время часто подвергается атакам беспилотниками. В ночь на 14 июня над регионом сбили 70 БПЛА. Еще 17 беспилотников уничтожили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом.
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