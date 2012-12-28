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сегодня, 15:22

В Центре здоровья НЛМК приступили к монтажу высокотехнологичного медицинского оборудования

В Центре здоровья НЛМК, который создается на базе Новолипецкого медицинского центра, приступили к установке высокотехнологичного медицинского оборудования: магнитно-резонансного томографа, компьютерного томографа, маммографа, цифрового рентгеновского аппарата, аппаратов ультразвукового исследования экспертного класса. 

Оборудование общей стоимостью более 200 млн рублей установят в отделении лучевой диагностики, после чего его объединят в единую рентгенологическую ИТ-систему. Это позволит проводить обследования с высоким уровнем автоматизации.

- Параллельно с установкой высокотехнологичного оборудования мы готовим команду. Это рентгенологи и рентгенолаборанты. В настоящий момент они проходят обучение, для того чтобы детально знать все тонкости работы на новом оборудовании и его возможности, – рассказала директор Центра здоровья НЛМК Юлия Кулакова.

Открытие отделения лучевой диагностики в Центре здоровья НЛМК запланировано в июле этого года. Оно разместится в цокольном этаже. Эту часть здания уже реконструировали, оснастив необходимыми системами коммуникации: вентиляцией, кондиционированием, слаботочными сетями и ИТ-системой для передачи данных.

Открытие «Центра здоровья НЛМК» планируется в несколько этапов. После отделения лучевой диагностики, в октябре 2024 года заработает корпус профессиональных осмотров для сотрудников НЛМК, а в 2025 году сотрудников НЛМК и жителей региона готов будет принять клинико-диагностический центр. 

В оснащение модернизированного медицинского центра НЛМК направит более четырех миллиардов рублей. Пациентов будут принимать врачи востребованных узких специальностей: пульмонолог, аллерголог, невролог, ревматолог и другие. Появятся новые направления: педиатрия, малая хирургия, стоматология, медицинская реабилитация, дневной стационар. Медицинское учреждение сможет принимать до 700 человек в день более чем по 40 направлениям.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

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