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сегодня, 13:36
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.
Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.
Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".
Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.
После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела, пишет РИА Новости.
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