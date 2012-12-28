Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск
В Липецкой областной больнице провели ювелирную операцию по разграничению черепного нерва и сдавливающего его сосуда
Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
В России
1
3 минуты назад
В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
«В 2023 году удалось восстановить рекордные за последние 27 лет 1,4 млн га. В 2024 году планируется повторить этот результат», — заверил он.
В Лесном кодексе появятся положения о федеральном фонде семян лесных растений, с помощью которого можно восстанавливать участки, где погибли деревья. Такой законопроект, разработанный Минприроды, одобрил кабмин. Для формирования фонда будут закупать партии семян, имеющих сертификат качества.
0
0
0
0
0
Комментарии