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В России
1
3 минуты назад

В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса

В прошлом году удалось восстановить рекордные 1,4 млн га леса, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Сейчас фонд лесовосстановления в России, по его словам, составляет 35,2 млн га. Это земли лесного фонда, пригодные для выращивания новых деревьев: гари, вырубки, прогалины, пустыри.

«В 2023 году удалось восстановить рекордные за последние 27 лет 1,4 млн га. В 2024 году планируется повторить этот результат», — заверил он.

В Лесном кодексе появятся положения о федеральном фонде семян лесных растений, с помощью которого можно восстанавливать участки, где погибли деревья. Такой законопроект, разработанный Минприроды, одобрил кабмин. Для формирования фонда будут закупать партии семян, имеющих сертификат качества. 

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