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В России
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3 минуты назад
Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств
Лекарства, на нехватку которых указывают люди с РС и пациентские организации, также можно купить в аптеках. Например, в зависимости от дозировки и производителя цена сипонимода будет составлять от 5 до 114 тыс. рублей, офатумумаба— от 95 до 120 тыс. рублей.
Всероссийский союз пациентов (ВСП) также обратился в Минздрав с просьбой расширить существующую линейку лечения больных рассеянным склерозом и актуализировать действующие клинические рекомендации и стандарты медпомощи по заболеванию.
Главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов сообщил, что новый проект клинических рекомендаций уже разработан и сейчас находится на этапе обсуждения специалистами.
В ВСП также указали на необходимость проработать критерии переключения пациентов с одного препарата на другой. Там утверждают, что необоснованный перевод больных с рассеянным склерозом с одного лекарства на другое может негативно сказаться на состоянии их здоровья.
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