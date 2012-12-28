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В России
1
3 минуты назад

Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств

В России возникли перебои с несколькими льготными препаратами для терапии рассеянного склероза (РС), выяснили «Известия». Речь идет о препаратах сипонимод, офатумумаб, а также о лекарствах второй линии терапии РС. При этом в Минздраве изданию сообщили, что поставки препаратов на 2024 год проводятся, а на 2023 год выполнены на 100%.

Лекарства, на нехватку которых указывают люди с РС и пациентские организации, также можно купить в аптеках. Например, в зависимости от дозировки и производителя цена сипонимода будет составлять от 5 до 114 тыс. рублей, офатумумаба— от 95 до 120 тыс. рублей.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) также обратился в Минздрав с просьбой расширить существующую линейку лечения больных рассеянным склерозом и актуализировать действующие клинические рекомендации и стандарты медпомощи по заболеванию.

Главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов сообщил, что новый проект клинических рекомендаций уже разработан и сейчас находится на этапе обсуждения специалистами.

В ВСП также указали на необходимость проработать критерии переключения пациентов с одного препарата на другой. Там утверждают, что необоснованный перевод больных с рассеянным склерозом с одного лекарства на другое может негативно сказаться на состоянии их здоровья. 

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