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29
28 минут назад

Риски приостановки приема заявок на биометрические загранпаспорта сохраняются

Причин для беспокойства о новых приостановках приема заявок на десятилетние загранпаспорта нет, заявил в интервью «Известиям» глава Гознака Аркадий Трачук. Он заверил, что на данный момент Гознак обеспечен микросхемами. С момента введения санкций из-за перебоев с чипами минимум дважды приостанавливали прием заявок на биометрические загранпаспорта.

Но в тоже время он признал, что риски сохраняются.

«Все-таки наши производители микроэлектроники находятся под очень жесткими санкциями, поэтому риски остаются. Они, конечно, много делают для обеспечения производства внутри страны, но иногда сталкиваются с трудностями», — пояснил Аркадий Трачук.

При этом он с уверенностью сказал, что Гознак не рассматривает варианты использования зарубежной продукции.

«В теории это, безусловно, возможно, но мы на данный момент считаем, что наши российские коллеги справляются. И лучше мы будем поддерживать их и исходить из того, что всё у них будет хорошо, — подчеркнул глава Гознака. 

биометрические паспорта
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