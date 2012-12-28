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В России
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28 минут назад
Риски приостановки приема заявок на биометрические загранпаспорта сохраняются
Но в тоже время он признал, что риски сохраняются.
«Все-таки наши производители микроэлектроники находятся под очень жесткими санкциями, поэтому риски остаются. Они, конечно, много делают для обеспечения производства внутри страны, но иногда сталкиваются с трудностями», — пояснил Аркадий Трачук.
При этом он с уверенностью сказал, что Гознак не рассматривает варианты использования зарубежной продукции.
«В теории это, безусловно, возможно, но мы на данный момент считаем, что наши российские коллеги справляются. И лучше мы будем поддерживать их и исходить из того, что всё у них будет хорошо, — подчеркнул глава Гознака.
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