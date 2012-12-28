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В России
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35 минут назад
Гознак учел опыт неудачного выбора объекта для 1000-й купюры
«Сейчас работа над вариантами банкноты продолжается. И, насколько я понимаю, Банк России планирует на определенном этапе, когда эти варианты будут проработаны и обсуждены экспертами, предложить их для или хотя бы выбранные объекты для общественного обсуждения, чтобы понять реакцию на них. Но как это будет сделано, и в какое время, решит Банк России», — сообщил Аркадий Трачук.
Он также высказал мнение относительно того, чтобы вернуться к общественному обсуждению при выборе объектов для размещения на обновленных купюрах. Такой опыт был, например, при разработке купюр в 200 и 2000 рублей.
«Это весьма распространенное явление в практике. Другое дело, что в этом случае необходимо нащупать достаточно тонкую грань между выбором объектов, вариантов дизайна и вопросами безопасности. Это сочетание является достаточно сложным. Но, думаю, что раз такой вопрос возник, то будет выработана какая-то удобная форма обсуждения, но это лучше уточнить у Банка России, если у него концепция уже готова», — отметил глава Гознака.
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